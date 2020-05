Terni, è morto l'anziano ustionato da una cisterna di gasolio in fiamme. Inutile il ricovero in ospedale

Non ce l’ha fatta Angelo Danielli, il 78enne di Melezzole rimasto gravemente ustionato mentre stava effettuando dei lavori manutenzione su un serbatoio di gasolio all’interno di una rimessa di sua proprietà. L’anziano era stato trasportato al Santa Maria di Terni dove martedì 12 maggio è deceduto. Dalle indagini, coordinate dai carabinieri di Amelia, sarebbe emerso che dopo aver dato fuoco a un pezzo di carta, le fiamme lo avrebbero investito. Sul posto, per le operazioni di soccorso, erano intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni e Amelia oltre agli operatori sanitari del 118. Le ferite riportate sono state giudicate subito molto gravi, con ustioni sull’80 per cento del corpo, in particolare al volto e agli arti. Trasportato al Santa Maria, sono dunque risultati del tutto inutili i tentativi per salvargli la vita. In paese molto forte è stato il dolore per la morte del 78enne e anche il sindaco di Montecchio, Federico Gori, ha voluto esprimere il dolore suo e dell’amministrazione comunale per la tragica scomparsa dell’uomo.