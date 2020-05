Castel Giorgio, si ribalta col trattore. In gravi condizioni agricoltore settantenne. E' in ospedale a Terni

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria di Terni l'uomo che, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, si è ribaltato mentre era alla guida di un trattore. L'incidente è accaduto su un campo in località Capannelle, in prossimità del centro abitato di Castel Giorgio. Ancora da appurare l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro. Nell'impatto il settantenne ha finito per perdere i sensi sotto il peso del pesante mezzo. Dalle prime informazioni, l'uomo che si trovava a bordo del trattore intento a compiere alcune operazioni agricole, ha riportato un grave trauma toracico e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, i carabinieri del locale comando stazione per i rilievi di rito e il personale medico sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al settantenne. La prognosi è ancora riservata. L'uomo è stato condotto in ospedale con un'eliambulanza.