Orvieto, colletta per aiutare famiglia in difficoltà sull'Autosole. Arrivano i ringraziamenti alla polstrada

“Sarete sempre nei nostri cuori”. Questo il ringraziamento che è arrivato via mail alla sottosezione della polizia stradale di Orvieto da parte della famiglia che, nei giorni scorsi, era stata aiutata dagli agenti lungo l'Autosole a raggiungere il Trentino per consentire alla figlia di sottoporsi ad un'importante visita medica. Di fronte alle difficoltà economiche, infatti, i poliziotti non avevano esitato a dare vita ad una colletta lampo. I ringraziamenti sono stati estesi alle tantissime persone di buon cuore che, da tutta Italia, hanno manifestato concretamente solidarietà e sostegno facendo pervenire aiuti. “Credo - afferma il sostituto commissario, Stefano Spagnoli - che, per un poliziotto, non esista remunerazione più ricca di queste parole”.