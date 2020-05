Cucciolo di cane investito sulla strada per Baschi. I veterinari dell'Usl lo salvano e una famiglia lo adotta

E' salvo grazie al pronto intervento e alla professionalità del servizio veterinario dell'Usl Umbria 2 il cucciolo di due mesi e mezzo che, martedì 5 maggio, ha rischiato di essere ucciso da un'auto lungo la strada che porta all'ingresso del centro abitato di Baschi. Le ferite riportate dal cagnolino hanno, comunque, richiesto 12 punti di sutura. Il primo cittadino, Damiano Bernardini, nel ringraziare gli operatori del servizio veterinario ha colto l'occasione per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante come quello della corretta gestione degli animali domestici. “Fortunatamente - afferma il sindaco Bernardini - abbiamo già trovato una famiglia disponibile ad adottarlo così da non esporlo ulteriormente ai pericoli della strada”.