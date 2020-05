Coronavirus, la protezione civile di Acquasparta distribuisce guanti, mascherine e generi alimentari

In allerta per l'emergenza Coronavirus i volontari del gruppo di protezione civile del Comune di Acquasparta. Le attività che li vedono coinvolti sono molteplici. In un primo momento si è svolta l'attività d’informazione alla popolazione attraverso l’utilizzo di audio-messaggi, trasmessi con l’altoparlante, su tutto il territorio comunale e con l’attivazione del servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci, in collaborazione con un gruppo di volontari comunali e di alcuni componenti del gruppo dell’Ordine di Malta. Il servizio alla popolazione è stato poi incrementato con la distribuzione di mascherine alle famiglie del territorio comunale mentre, in collaborazione con l’istituto comprensivo di Acquasparta, sono stati consegnati dispositivi informatici agli alunni che ne avevano fatta richiesta per svolgere le attività didattiche a distanza. Sono stati poi consegnati i dispositivi di protezione individuale al personale e agli ospiti della residenza sanitaria per anziani di Acquasparta. Il coordinatore Lucio Apicella e tutti i volontari del gruppo ringraziano l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Giovanni Montani, per il grande sostegno che ha dato e continua a dare e tutti i cittadini di Acquasparta che hanno risposto, in maniera positiva, agli appelli a restare in casa.