Terni, lascia un vaso di fiori in Questura per ricordare il poliziotto ucciso dai rapinatori a Napoli

"Onore al poliziotto ucciso sul lavoro. Alla Polizia buon Primo Maggio". E' questo il messaggio sul vaso della piantina di fiori che ha voluto regalare alla Polizia di Stato, il signor Marius. Si tratta dell'uomo che, venerdì primo maggio, si è recato nella sede della Questura, a Terni, per lasciare un omaggio floreale in memoria dell'agente scelto Pasquale Apicella, ucciso in servizio da alcuni rapinatori a Napoli alcuni giorni fa. Al signor Marius sono andati i sinceri ringraziamenti del questore, Roberto Massucci, e di tutto il personale della Questura di Terni per la vicinanza alla Polizia di Stato e per l'alto senso civico dimostrati in questa particolare occasione.