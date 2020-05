Primo Maggio, il sindaco di Terni: "Il lavoro è fermo. C'è poco da festeggiare. Ma noi vogliamo ripartire"

"E' un primo maggio complicato, un primo maggio diverso. E' molto difficile festeggiare la festa del lavoro quando quasi dovunque intorno a noi il lavoro è fermo, oppure è svolto in condizioni difficili". Così il sindaco di Terni, Leonardo Latini. "In occasione di questa data simbolica - continua - colgo l’occasione per ringraziare di nuovo, innanzitutto, i tanti lavoratori della sanità, delle forze dell’ordine, quelli dei servizi essenziali, ma anche quelli dei negozi che sono restati aperti, i cassieri e le cassiere, i magazzinieri, gli operatori della vigilanza privata, chi fa le consegne a domicilio e tutti quei lavoratori che non si sono mai fermati nonostante i rischi che derivano dall'esposizione ai contatti con altre persone. Come sempre chi lavora rischia, purtroppo. Ma lo fa per il proprio futuro, per la propria famiglia e per la comunità alla quale appartiene. Oggi - osserva - rischia ancora di più e a dare un senso a questo sforzo non possono che essere proprio i valori di appartenenza e di servizio a una comunità. Voglio poi rivolgere un pensiero di vicinanza e di preoccupazione a tutti gli altri lavoratori, quelli che sono costretti a stare fermi. Ai commercianti, agli imprenditori, alle partite Iva, ai professionisti, a chi si occupa di turismo ed eventi, ai dipendenti di queste attività. La loro situazione è difficilissima e oggi, primo maggio, c'è ben poco da festeggiare, se non la loro tenacia e l'auspicio che il senso d'impotenza e di frustrazione che molti oggi provano si possa presto trasformare in un altro tipo d'energia positiva, quella che servirà per la ripresa. Come amministrazione comunale abbiamo cercato e cercheremo di fare il possibile per sostenerli. Cercheremo di farlo in diversi modi. Confrontandoci con le grandi aziende, come è successo con l'Ast, per chiedere garanzie sulla sicurezza, ma anche per verificare come riprendere il lavoro e i progetti di sviluppo. Lo stiamo facendo con il sostegno alle iniziative della Regione Umbria e della presidente Donatella Tesei. E lo stiamo facendo con lo sblocco dei tanti cantieri comunali che dovranno costituire uno dei volani per la ripresa e la ripartenza. Abbiamo anche avviato un confronto con il gruppo privato che gestirà il cantiere più importante, quello del PalaTerni, per chiedere laddove possibile di privilegiare manodopera, tecnici e professionisti del territorio. Per quel che ci consentono le attuali normative ci muoveremo su questa linea anche in altri settori a tutela dei lavoratori ternani. Siamo in un costante confronto con le associazioni di categoria del commercio per studiare insieme un piano per la ripartenza. Crediamo che in questo primo maggio - conclude il sindaco di Terni - il modo migliore per onorare la festa dei lavoratori sia dunque quello di continuare a impegnarci per il lavoro, per la ripresa del lavoro nella nostra città".