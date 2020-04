Coronavirus, consegnata la nuova barella motorizzata donata dalla Fondazione Carit all'ospedale di Terni

Proseguono le iniziative di solidarietà della Fondazione Carit per l'ospedale di Terni. Mercoledì 29 aprile è stata consegnata al reparto di anestesia e rianimazione quella che il primario, la dottoressa Rita Commissari, ha definito la "Ferrari" delle barelle motorizzate. Si tratta di una Thunder Flash, insieme alla quale sono arrivati anche sette carrelli, con tavole per il massaggio cardiaco e tutti gli accessori necessari. I carrelli verranno utilizzati uno per ogni paziente, così da offrire il massimo dell'assistenza. Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre alla dottoressa Rita Commissari e a Leonardo Fausti, degli Affari Generali (e ora anche coordinatore della task force voluta dal direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, per gestire le donazioni che arrivano in questa fase), anche il personale medico ed infermieristico in servizio. La direzione aziendale ha ringraziato di nuovo la Fondazione Carit per l'attività svolta al servizio della comunità locale e del suo ospedale.