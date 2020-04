Coronavirus, volontaria bloccata da due mesi con il marito malato in Thailandia. Non possono tornare a Terni

“Siamo stati completamente abbandonati dall'Italia e adesso siamo bloccati a Pukhet in Thailandia". Queste le parole della volontaria ternana Ambra Menichini che da alcuni anni lavora in Thailandia e che di fatto è “prigioniera” da due mesi nel Paese asiatico con il marito Glauco Olmetti, affetto da un enfisema polmonare. “L'unica risposta che ci hanno dato dall'ambasciata italiana - continua Ambra - è quello di farci mandare dei soldi dai parenti. Nel frattempo ci siamo visti cancellare tre voli aerei per il rientro in Italia a causa dell'emergenza Coronavirus. Ci siamo rivolti all'ambasciata italiana a Bangkok e al ministero degli Affari Esteri italiano, ma non ci è arrivato alcun aiuto per poter rientrare a Terni. Spero che adesso - conclude Ambra Menichini - qualcuno possa finalmente ascoltarci".