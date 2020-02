Primo viaggio tra Roma Termini e Orvieto per il treno Arlecchino. Torna il fascino degli anni Sessanta

Farà tappa a Orvieto, martedì 25 febbraio, il treno Etr 252 Arlecchino durante il suo viaggio inaugurale. L’elettrotreno, nato come versione ridotta del famoso Settebello Milano-Roma, entrò in servizio nel 1960 in occasione delle Olimpiadi di Roma. E ora sarà utilizzato come treno storico su alcuni itinerari turistici. Il convoglio è stato rimesso a nuovo pur conservando lo stile e il fascino degli anni in cui fu utilizzato da migliaia di italiani. Arlecchino partirà da Roma Termini per arrivare alla stazione di Orvieto alle 12 e 15. E ripartirà per Roma alle 13 e 10. L'iniziativa rientra nel programma dell’Anno del treno turistico.