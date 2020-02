Ast, nuova fermata in arrivo. Ma l'azienda annuncia ai sindacati dieci assunzioni alle acciaierie di Terni

All'Ast resta alta la tensione, ma intanto nei primi giorni di marzo saranno assunti dieci lavoratori. E’ quanto emerso nel corso dell'incontro che si è svolto a Terni venerdì 21 febbraio tra i delegati delle Rsu e il management della direzione aziendale. Per il sindacato nel sito ci sono difficoltà relative all’attuale organizzazione del lavoro. Dall’incontro sono emerse diverse ombre. Le Rsu sottolineano che “pur confermando le diverse difficoltà di mercato, particolarmente rispetto alle produzioni di black e Nac (nastri a caldo), in questo trimestre si prevede il superamento seppur di poche migliaia di tonnellate rispetto al budget per le lavorazioni di Laf (laminati a freddo). Tutto ciò comporterà una saturazione in Acc che si concretizzerà con una fermata prevista della Cb7 che andrà dalle 22 del 18 marzo alle 6 del primo aprile e una piena saturazione di tutte le altre aree dell’azienda”. E mentre continua la cassa integrazione in viale Brin è stata sollecitata una riconvocazione del tavolo di confronto al ministero dello Sviluppo Economico.