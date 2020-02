E' stata ritrovata la gatta Ofelia, sparita dalla zona di piazza Dalmazia, a Terni, con la padrona che aveva lanciato l'appello per chi l'avesse vista, promettendo anche una ricompensa.

La gatta, di colore rosso, si era allontanata da casa intorno all'ora di pranzo di mercoledì 19 febbraio 2020.

L'abitazione in cui vive si trova in via Piero della Francesca, per l'appunto una delle traverse di piazza Dalmazia.

La padrona si era messa subito alla ricerca, ma nel primo pomeriggio era iniziato anche a piovere e quindi, con ogni probabilità, la gatta si era nascosta da qualche parte per trovare riparo.

In serata però è arrivata la buona notizia: la gatta è stata ritrovata.

