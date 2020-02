Derby, cane eroe dei vigili del fuoco di Terni, va in pensione.

Avendo raggiunto il limite degli 11 anni di carriera da "vigile aggiunto", è giunto infatti il momento di godersi il meritato riposo.

Divenuto operativo nel 2011, dopo un periodo di addestramento specifico, Derby ha partecipato a numerose ricerche di persone disperse, divenendo decisivo in alcune circostanze e permettendo il ritrovamento di persone ancora vive.

Tra i vari interventi, è stato infatti impiegato nel terremoto del 2016, operando in particolare nella zona di Amatrice, fino al crollo del Ponte Morandi, a Genova, e si è sempre distinto per il suo “fiuto” e per l’instancabile lavoro svolto, grazie ad una perfetta sinergia con il proprio conduttore, il CSE (capo squadra esperto) Stefano Albergotti.

"Nell’augurare a Derby ancora tanti giorni felici - ha dichiarato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Terni, Giancarlo Cuglietta - tengo a ringraziare il CSE Albergotti per la costanza e per l’abnegazione dimostrata dapprima nell’addestramento e poi nella sua condotta e per aver condiviso con tutti noi la vitalità e la gioia portata all’interno della nostra sede da Derby".