Disturbava i passanti, visibilmente ubriaco, fino a quando qualcuno non ha chiamato il 113 e due Volanti sono intervenute per fermarlo.

Un nigeriano di circa 40 anni, risultato poi clandestino sul territorio nazionale, nel pomeriggio di martedì 18 febbraio 2020, è stato prima bloccato in via Carducci, a Terni, per poi essere accompagnato all'ospedale Santa Maria per farlo riprendere.

Quindi l'uomo è stato affidato all’Ufficio immigrazione della questura di Terni per le operazioni di rimpatrio.

L'episodio ha ricordato quello avvenuto il 28 gennaio 2020 quando un altro nigeriano, in quel caso richiedente asilo, si mise a prendere a calci in mezzo alla strada le auto che passavano, a Campomicciolo. (LEGGI)