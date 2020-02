Truffa scoperta in Germania. Arrestato un ternano di 38 anni, ma il giudice lo rimette in libertà

A Terni un mandato d'arresto europeo relativo a un'indagine per una presunta truffa perpetrata in Germania è stato eseguito dalla squadra mobile. Destinatario un ternano di 38 anni che, dopo un breve passaggio in carcere, è stato rimesso in libertà dal gip di Terni, Barbara Di Giovannantonio, a seguito dell'udienza di convalida che si è tenuta su delega della Corte d'Appello di Perugia. Il giudice ha convalidato l'arresto e applicato, nei confronti del 38enne, la misura dell'obbligo di dimora a Terni. La vicenda è legata a un'ipotesi di truffa relativa all'acquisto di un veicolo effettuato in Germania per il tramite di una società finanziaria.