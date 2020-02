Terni, rifugiato africano trova per strada un cellulare da mille e euro e lo restituisce a una ragazza

Una ragazza ternana era convinta di aver smarrito il suo smartphone e invece a tarda notte è riuscita a rintracciare l’uomo che l’aveva trovato per strada e che l’ha restituito alla legittima proprietaria. Si tratta di un giovane africano richiedente asilo che aveva trovato per strada il cellulare, perso dalla ragazza durante la notte di sabato 15 febbraio. Dopo molte insistenze la proprietaria, una ventenne di Terni, accompagnata da una sua amica, è riuscita a mettersi in contatto con il giovane rifugiato che ha risposto al telefonino. E così, poco prima dell’alba, le due giovani si sono recate in centro dove si erano date appuntamento con l’immigrato. Quest'ultimo ha preso lo smartphone, un nuovo modello Samsung del valore di mille euro, e l’ha restituito alla proprietaria che quasi non credeva ai suoi occhi. Un gesto di altruismo a cui ha fatto seguito una doverosa ricompensa.