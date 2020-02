Terni, giocano cinque euro al Superenalotto e si portano a casa una vincita di 40 mila. Scatta il Superstar

Vincita di 40 mila euro a Terni al Superenalotto. E' stato centrato un quattro con la stella del Superstar. In tutta Italia soltanto tre ricevitorie hanno ottenuto lo stesso risultato. Il sistema da dieci quote era stato predisposto da Ettore Corneli, titolare del Bar Turati dove è stata effettuata la giocata. Con una puntata di appena cinque euro, dieci clienti del bar si sono portati a casa 4 mila euro l'uno. Grande soddisfazione per il titolare della ricevitoria ternana di viale Turati dove, nel corso della mattinata di mercoledì 12 febbraio, è stata festeggiata la maxi vincita, l'ultima di una lunga serie.