Una donna di 50 anni è rimasta ferita nello scontro tra due auto all’incrocio tra via del Lanificio e via del Raggio Vecchio, a Terni, teatro già di altri incidenti in passato.

(NUOVA SEGNALETICA IN UN ALTRO INCROCIO PERICOLOSO)

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio 2020.

L’auto della signora, una Peugeot 109, per cause che dovranno essere accertate dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, si è scontrata contro una Suzuki Vitara, alla cui guida c’era un ternano di 60 anni.

L’impatto è stato violento, la Vitara è finita contro una Punto parcheggiata.

La donna sulla Peugeot è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria da un'ambulanza del 118, in codice giallo.

Il traffico, nel tratto, ha subìto rallentamenti.