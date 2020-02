E' di una donna ferita in maniera non grave, accompagnata da un'ambulanza all'ospedale Santa Maria di Terni, il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 7 febbraio 2020 sulla E45, all'altezza dello svincolo per San Gemini, in direzione Terni.

Secondo i primi accertamenti, ad entrare in collisione sono stati tre automezzi, due auto e un furgone.

Ad avere la peggio è stata una donna a bordo di una delle auto, costretta alle cure del pronto soccorso.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dello scontro e per i rilievi di legge, la polizia stradale di Todi, oltre al 118 e ai vigili del fuoco di Terni.