Mesi di telefonate e messaggi in continuazione, pedinamenti mentre andava al lavoro, saliva sul bus o semplicemente faceva una passeggiata in centro. Ma anche offese davanti agli amici, minacce e – infine – le botte. Arrivate con l’aggressione consumatasi in pieno giorno il 27 luglio del 2019, nei pressi di piazzale Bosco, a Terni.

Lì l’uomo – 61enne della provincia di Caserta – aveva picchiato selvaggiamente l’ex compagna: schiaffi, pugni, persino calci quando era finita a terra. E la poveretta – una donna ucraina di 42 anni – aveva riportato la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico, per una prognosi iniziale di 30 giorni.

Quella era stata la classica goccia che aveva traboccare un vaso già piuttosto colmo, perché le contestazioni relative agli atti persecutori, per l’uomo che è finito a processo di fronte al tribunale di Terni (giudice Dorita Fratini), partono dall’ottobre del 2018 e vanno avanti per mesi.

Fino alle botte e al sangue in strada che hanno fatto configurare le lesioni personali ma anche il danneggiamento: "Io a questa p... l’ammazzo perché ha chiamato i carabinieri", aveva urlato mentre le strappava di mano il cellulare, per poi romperlo.

La prima udienza del procedimento si è tenuta nei giorni scorsi e il giudice ha fissato un calendario piuttosto serrato di udienze che fa ipotizzare che la sentenza possa giungere in tempi relativamente contenuti.

La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Mario Cappalonga mentre l’ex compagno – con diversi precedenti alle spalle – è assistito dalla collega Laura Crescioni.

Nel contesto degli atti persecutori, la 42enne ha anche rappresentato agli inquirenti di aver accusato problemi di salute, a partire da un costante stato ansia. Le condotte dell’ex l’avrebbero infatti portata a modificare significativamente il proprio stile di vita, evitando, ad esempio, a non uscire da sola di casa o non frequentare più luoghi “a rischio”.

Durante le indagini, fra l'altro, al 61enne era stato trovata anche una cartuccia di fucile calibro 12. Da qui l'ulteriore contestazione penale per "detenzione abusiva di armi", nell'ambito dello stesso procedimento.