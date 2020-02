Scuole comunali, pomeriggi di gioco e letture

Da febbraio i Servizi educativi comunali arricchiscono l’offerta formativa con nuove proposte ed appuntamenti, in particolare ogni martedì è possibile partecipare ai laboratori pomeridiani di animazione alla lettura nei due Centri per bambini e bambine, ovvero Pollicino e La Casa di Alice. Il prossimo laboratorio, dedicato ai piccoli utenti dai 18 ai 36 mesi ed ai loro genitori, sarà a “La Casa di Alice” di via Carrara, il giorno 11 febbraio alle ore 16 come indicato nella pagina del sito del Comune dedicata.

La proposta dei laboratori pomeridiani – dichiara l’assessorato alla scuola – conferma il valore aggiunto delle scuole comunali, che si qualificano per l’ampiezza delle proposte integrative e per la creatività. Genitori e bambini, grazie anche alla capacità delle nostre risorse educative, condivideranno esperienze ludiche, formative e di ampio contenuto in un contesto accogliente e coinvolgente”.

Un’altra proposta, già avviata con successo, è quella dei "Pomeriggi di gioco" (prossimo incontro martedì 12 febbraio) mentre continuano anche i percorsi educativi del laboratorio di educazione ambientale Aula Verde, iniziati il 21 gennaio scorso.

I laboratori prevedono una quota di partecipazione e occorre prenotarsi qualche giorno prima per motivi organizzativi. Per il calendario di tutti gli appuntamenti e per le modalità di iscrizione è possibile visitare la pagina dei laboratori pomeridiani del sito del Comune di Terni.