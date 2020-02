Deve scontare un anno e mezzo, un trentenne, di origine marocchina, che la Volante della questura di Terni ha arrestato, nell'ambito dei controlli intensificati dal questore, Roberto Massucci, in occasione di queste festività di San Valentino 2020.

Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio 2020, verso le 16,30, un equipaggio ha fermato una Alfa 147 con a bordo un uomo dell'89 e una donna del 1990, entrambi marocchini. L’uomo ha esibito una patente italiana che dal controllo dell’agente della Polizia è risultata contraffatta.

Lo straniero a quel punto ha cercato di scappare, colpendo al volto e alle gambe i due agenti che lo stavano controllando i quali, nonostante l’aggressione, sono riusciti a bloccarlo.

Una volta portato in questura, dalle impronte digitali è stata accertata la verà identità dello straniero, sul cui capo pendeva un mandato di cattura perché deve espiare una condanna emessa dal Tribunale di Perugia, come detto, di un anno e sei mesi per reati di droga, evasione e lesioni a pubblico ufficiale.

E' stato così arrestato e rinchiuso nel carcere di vocabolo Sabbione, ma è stato anche denunciato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, lesioni aggravate e guida senza patente.

Ai controlli della polizia ha partecipato ieri anche il cane antidroga “Fuja”. Sono stati controllati alcuni esercizi pubblici, quartieri della prima periferia, parchi del centro cittadino e la stazione ferroviaria.