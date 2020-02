Beverly Pepper, a Terni l'unica opera incompiuta

Un arco stilizzato in acciaio bagnato dall'acqua che scorreva e cadeva in una vasca. Una scultura monumentale con i simboli del territorio, l'acciaio e l'acqua, che avrebbe dovuto sorgere nei giardini di viale Campofregoso, il fiume Nera alle spalle, davanti l'ingresso del polo museale del Caos. Nell'area dell'ex bar Hawaii.

La fontana/scultura era stata progettata per quello spazio dalla scultrice americana Beverly Pepper, artista di fama internazionale, morta mercoledì a 97 anni che aveva scelto Todi come ultima residenza. Di quel progetto resta la vasca, realizzata 16 anni fa, una grande vasca coibentata che avrebbe dovuto fungere da basamento dell'opera monumentale: alta 10 metri, lunga 20. Pensata dalla giunta Raffaelli, che aveva stretto contatti con l'artista residente a Todi, avrebbe dovuto essere un gioiello nei riqualificati giardini di viale Campofregoso, che tra l'altro a pochi metri avrebbero dovuto ospitare anche un chiosco bar sul fiume Nera all'altezza di ponte Carrara, anche questo mai realizzato, e dall'altro impreziosire l'ingresso del polo museale del Caos.

Il costo dell'opera venne quantificato in 150mila euro, di cui 50mila sarebbero dovuti arrivare dalla Lottomatica. Come tanti progetti di quella stagione, l'opera rimase sulla carta. Resta nei giardini di via Campofregoso l'enorme vascone, raccoglitore di acqua piovana e rifiuti e, quando arriva il caldo, luogo di proliferazione d'insetti. Il consigliere di Terni Civica Michele Rossi un anno fa interrogò la giunta Latini sul degrado rappresentato da quella vasca. L'allora assessore Enrico Melasecche escluse la possibilità di completare l'opera, troppi i soldi da spendere, ipotizzando di smantellarla oppure di trasformarla in semplice fontana abbellendola con giochi d'acqua. E' passato un altro anno e il vascone è sempre lì, inutile e simbolo di degrado.