Maltempo, più di 60 interventi dei vigili del fuoco a Terni e provincia. Alberi e rami spezzati dal vento

Prosegue senza sosta il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco di Terni per il maltempo e soprattutto le forti raffiche di vento. Più di 60, tra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, gli interventi eseguiti in tutta la provincia. Alberi, rami, grondaie e tegole pericolanti i casi più numerosi. A Orvieto gli operai del Centro servizi manutentivi del Comune interverranno giovedì 6 febbraio per la rimozione del grande albero caduto a causa del forte vento che ha sferzato il territorio. L'albero in questione, situato nell'area verde lungo la strada della Stazione in accesso a piazza Cahen, cadendo ha trascinato con sé anche una seconda pianta, ma senza altre conseguenze. L'area è stata transennata e messa in sicurezza dagli agenti della polizia locale. A Parrano, invece, grandi rami si sono staccati dagli alberi del parco sottostante il castello e sono caduti sulla passeggiata De Sanctis, bloccando la carreggiata, poi ritornata agibile.