Terni, la vincitrice del Grande Fratello con l'abito cucito su misura per lei dalle studentesse di una scuola

A Terni l'istituto professionale Sandro Pertini ha accolto la vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni. Una testimonial d'eccezione che a dicembre era già stata ospite dell'istituto scolastico perchè l'indirizzo di moda voleva realizzare un abito su misura per lei. In quell'occasione le erano state prese le misure e fatti dei bozzetti. Mercoledì 5 febbraio l'originale abito, un tubino nero con uno spacco mozzafiato che mette in evidenza le forme della vincitrice del f, è stato indossata dalla bellissima modella ternana. “E' stata - spiega Martina Nasoni - una grande emozione e devo dire che è bellissimo. Non avrei mai immaginato un vestito così bello. Indossato è ancora meglio che vederlo sul manichino. Mi sta proprio a pennello. Curatissimo anche nei particolari. Ho osato mettendo delle scarpe molto particolari. Ora dovrò indossarlo in un'occasione speciale e magari portare in Made in Terni in qualche trasmissione televisiva importante".