Terni, il figlio di due anni chiude la finestra. E il papà resta bloccato sul terrazzo di casa al decimo piano

A Terni un bambino di soli due anni, martedì 4 febbraio, ha chiuso inavvertitamente il papà sul terrazzo di un palazzo in via Gorizia. Quando l’uomo ha provato a tornare in casa si è accorto che il piccolo era arrivato alla maniglia della finestra che si trova a circa un metro di altezza e l'aveva chiusa. E siccome non riusciva a rientrare ed era senza cellulare ha iniziato a chiedere aiuto ai vicini di casa. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che, con l’autoscala, sono saliti fino al terrazzo al decimo piano del grattacielo dove hanno trovato l’uomo che cercava di tranquillizzare il piccolo dall’altra parte del vetro. I vigili del fuoco sono riusciti a introdurre un manico di scopa all’interno dell’appartamento con cui, dopo qualche tentativo, hanno fatto scattare la maniglia nel verso giusto. E così la finestra si è aperta e il bimbo è saltato in braccio al papà.