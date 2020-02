Terni, controlli a tappeto delle forze di polizia per la festa di San Valentino. In azione i cani antidroga

A Terni, in vista della fitta agenda di appuntamenti per San Valentino, la Questura ha pianificato una serie di servizi di sicurezza e ordine pubblico in tutte le aree cittadine interessate agli eventi. L’ordinanza firmata dal questore, in stretta intesa con il prefetto Emilio Dario Sensi, si compone di 21 pagine e prevede l’impiego di oltre 50 uomini della polizia di Stato dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia Locale che integreranno il piano coordinato di controllo del territorio. Le unità cinofile avranno il compito di operare con funzioni antidroga. I modelli operativi sono stati condivisi in un tavolo tecnico presieduto dal questore e a cui ha partecipato anche il vescovo Giuseppe Piemontese. In campo anche un ufficio mobile della polizia di Stato che coordinerà tutti i servizi dalle maggiori piazze e costituirà un punto di riferimento per tutti i cittadini che abbiano bisogno delle forze dell’ordine.