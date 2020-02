E’ stato completato il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Natta, in prossimità dell’incrocio con strada di Collescipoli.

Ne dà notizia l’assessore alla mobilità del Comune di Terni, Leonardo Bordoni, dopo in tanti incidenti tra auto su quel tratto.

"Nei sopralluoghi avvenuti a pochi giorni dal mio insediamento - spiega Bordoni - ho potuto verificare le segnalazioni sui punti più pericolosi e abbiamo così deciso d’intervenire anticipando i tempi anche rispetto al piano complessivo che sta interessando la manutenzione della segnaletica orizzontale. I tecnici si sono attivati nel più breve tempo possibile e dispiace che questo non sia servito a evitare un altro incidente nella zona".

"Dopo aver verificato le segnalazioni sui punti più pericolosi - conclude l'assessore - abbiamo deciso d’intervenire anticipando i tempi rispetto a quanto previsto dal piano delle manutenzioni”.

L’invito alla prudenza, specie laddove ancora non siano stati svolti i lavori, resta comunque confermato.