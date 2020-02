Controlli serrati su tutto il territorio comunale, anche con l'ausilio di un elicottero.

E' quanto hanno messo in atto i carabinieri della Compagnia di Terni, nella giornata di venerdì 31 gennaio 2020, e che ha consentito di identificare numerose persone, passando al setaccio anche molti veicoli.

(CONTROLLI DELL'ARMA ANCHE IN ALTRE PARTI DELL'UMBRIA)

Nel dettaglio, i militari hanno controllato oltre 100 vetture e quasi 200 cittadini.

Sono stati inoltre effettuati numerosi controlli con l’etilometro per verificare eventuali guide in stato di ebbrezza e altri atti per scorpire se qualcuno stesse guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Una persona è stata segnalata alla Prefettura per uso di droga.

Nel complesso isono state elevate numerose sanzioni amministrative, per varie violazioni al Codice della strada, e controllato una trentina di locali pubblici.