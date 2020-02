Furti in appartamento a Terni, ecco le zone più colpite dai ladri. Al via un piano di controlli straordinari

Negli ultimi giorni a Terni e provincia c'è stato un aumento preoccupante dei furti in appartamento. Le richieste di intervento e le segnalazioni dei cittadini sono diventate sempre più frequenti per le forze dell'ordine. Un campanello d'allarme che non è stato sottovalutato da Polizia, Carabinieri e Prefettura che, dopo la lettura dei dati, hanno deciso di alzare il livello di attenzione e prevenzione nel Ternano. A essere più esposte sono le zone poco buie e isolate. Tra le aree più bersagliate risultano anche Cesi e San Gemini tanto da costringere i residenti a chiedere l’installazione di telecamere di sorveglianza. Ma anche in centro, seppure in maniera meno intensa, il fenomeno dei topi d’appartamento si fa sentire. “C'è stata una significativa riduzione del fenomeno, dai 39 furti dell’anno scorso ai 23 di quest’anno, ma negli ultimi giorni - fa sapere la Questura - si sta assistendo a una particolare recrudescenza che va arginata”.