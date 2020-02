Acciaio in crisi, il gruppo ThyssenKrupp annuncia un piano di ristrutturazione e tagli ai posti di lavoro

“Le difficoltà alla ThyssenKrupp ci sono e sarà necessaria una dura ristrutturazione”. Martina Merz, ceo della multinazionale tedesca, non ha usato mezzi termini, venerdì 31 gennaio, di fronte all’assemblea annuale degli azionisti riunita a Bochum, in Germania. E, pur senza fare riferimenti espliciti all’Ast, ha ricordato che “il nostro bilancio resta debole e le prestazioni di alcune delle nostre attività sono ancora insoddisfacenti”. Da qui la necessità di puntare sempre di più su prodotti ad alto valore aggiunto per combattere la concorrenza asiatica che è sempre più agguerrita. Senza escludere l'ipotesi di “tagli ai posti di lavoro”. Merz ha affermato che “nell’ultimo anno fiscale abbiamo speso oltre un miliardo di euro in più di quanto abbiamo guadagnato e intanto il debito netto è aumentato di oltre la metà".