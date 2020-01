“Sconcertato dalle parole dell’ex assessore Sara Francescangeli”. Chiaro ed essenziale. Il sindaco Leonardo Latini ha replicato alle dichiarazioni dell’ex amministratrice con delega al Personale, rimossa lo scorso 30 dicembre per il rimpasto di Giunta. Spiegazioni che sono state snocciolate lunedì pomeriggio durante il consiglio comunale straordinario richiesto dai consiglieri Gentiletti (Senso Civico), Filipponi e De Angelis (PD), Angeletti (Terni Immagina), Pasculli, Tobia, Fiorelli, Pococacio e Simonetti (M5S) per chiarire le parole della Francescangeli su presunte irregolarità nel gestire l’attività amministrativa di particolari settori tra cui quello dei concorsi pubblici. Sono bastati pochi minuti al sindaco per rimarcare la sua posizione, un intervento lucido ma non senza tensione. “Ritengo l’attuale composizione della Giunta la migliore per garantire il funzionamento dell’attività. I concorsi? Fino a oggi sempre svolti nella totale regolarità e in massima trasparenza, mai emersi elementi di criticità né impugnazioni giuridiche. Spese ‘pazze’? Non risulta, tutto sempre motivato e coerente con i nostri conti e le programmazioni e, soprattutto, in linea con le necessità della città. Quando la Francescangeli era in Giunta non ne ho mai avuto sentore e ho difficoltà a dare risposte concrete, di fatto – ha evidenziato – non c ‘è stata mai una effettiva contestualizzazione delle sue affermazioni. Ho fatto le mie verifiche sui concorsi: di favori e sistemi ‘premianti’ non ne so nulla”. Un confronto duro e anche teso, con un’opposizione agguerrita anche sui continui ‘cambi di casacca’: “Ci siamo ritrovati ad affrontare condizioni straordinarie che scontano una velocità di dinamiche all’interno di partiti e schieramenti – ha aggiunto Latini -. Ora spero che la giunta abbia raggiunto una sua stabilità. Io faccio determinate scelte sulla base del bene comune. Il 27 ottobre, con le elezioni, un nostro assessore è stato scelto dagli elettori e un altro è stato chiamato a comporre la giunta regionale. Il sindaco è il titolare politico dell’amministrazione e a lui competono scelta e responsabilità dell’ente nell’interesse della comunità cittadina. Ritengo – ha concluso - che l’attuale assetto della giunta sia il più idoneo per affrontare le sfide che abbiamo davanti”.