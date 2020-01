A marzo 2020 sarà aggiudicato l’appalto per la pulizia degli immobili comunali di Terni.

La schiarita è arrivata lunedì 27 gennaio 2020 dopo un incontro tra le sigle sindacali di categoria e l’amministrazione comunale tanto da fermare la protesta che i lavoratori avrebbero messo in atto durante i lavori del consiglio comunale.

“E’ una prima battaglia vinta – affermano unitamente Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - ma la guardia sulle vicissitudini delle lavoratrici dell’appalto per le pulizie resta alta perché gli obiettivi restano quelli di eliminare la formula del massimo ribasso che non tutela i lavoratori e di garantire sempre la clausola sociale, per questo punteremo alla sigla di un protocollo d’intesa per giungere una volta per tutte a una legge regionale che fissi dei paletti sulle modalità delle gare, sempre nel rispetto della normativa, per garantire servizi efficienti ma anche una dignità lavorativa e contributiva ai dipendenti delle ditte vincitrici di appalto”.

In sostanza il Comune ha garantito il superamento della contestata gara ponte e che la commissione lavorerà in questi 45 giorni per l’aggiudicazione della gara triennale che si è chiusa a maggio con 25 offerte pervenute.