Un ragazzo e una ragazza, ternani, sono rimasti feriti, in maniera sembra non grave, dai primi accertamenti, nello scontro della moto sulla quale stavano viaggiando contro un trattore.

E' successo nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio 2020 in via Narni, a Terni.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi procedevano sulla stessa corsia, in direzione Narni, quando sono entrati in collisione, per cause che dovranno accertare gli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge.

Illeso il trattorista, che ha 51 anni, i due ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dal 118.