Tragico ritrovamento, la mattina di domenica 26 gennaio 2020, da parte dei vigili del fuoco di Terni in via Irma Bandiera.

A dare l’allarme è stato il figlio di una donna di 71 anni la quale, da qualche ora, non rispondeva né al cellulare né alla porta, mettendo in comprensibile apprensione i familiari.

Purtroppo i timori erano fondati perché quando la squadra dei vigili del fuoco ha aperto la porta dell’abitazione, la donna era stesa sul letto ormai priva di vita.

Il medico del 118 non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso per cause naturali. Del ritrovamento sono state comunque informate le forze dell’ordine.