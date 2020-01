Un nigeriano di 24 anni si è buttato nel fiume Nera, all'altezza della passerella di via del Cassero, a Terni.

Qualcuno se ne è accorto e ha dato l'allarme e sono immediatamente partite le ricerche della squadra fluviale dei vigili del fuoco di Terni, insieme al 118, la Volante e i carabinieri.

E' successo nella tarda mattinata di domenica 26 gennaio 2020.

Intorno alle 13,30 il ragazzo è stato recuperato. Si era aggrappato alla sponda del fiume ed è stato tratto in salvo.

Trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni, non sarebbe in pericolo di vita.

Solo 24 ore prima, un marocchino di 42 anni era stato trovato, in questo caso ormai privo di vita (LEGGI), dopo essersi buttato sempre dalla stessa zona da dove si è gettato il nigeriano.

In entrambi i casi si ipotizza un gesto volontario, anche se con esito finale diverso.