Tutto è iniziato da una lite tra due ragazze. Pare ci sia stata una spinta di una all'altra e allora sono intervenuti i rispettivi amici.

E' stata fulminea ma, pare, abbastanza violenta la rissa che è scoppiata nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 nel pieno centro di Terni, in via Cavour, una delle strade della movida cittadina.

A quanto ricostruito, è volato qualche pugno ma il pronto intervento delle Volanti di servizio in centro ha di fatto messo fine alla scazzottata.

Uno dei ragazzi è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, lamentando di aver ricevuto un pugno, ma non ha riportato conseguenze serie. Lo stesso per una ragazza, che si è presentata autonomamente in ospedale, accusando un dolore a un braccio.

Le indagini per ricostruire la dinamica del fatto sono in corso da parte della Squadra Volante della questura di Terni.

Nell'ultimo anno si sono registrati almeno un paio di casi di risse in centro tra giovani, a Terni.