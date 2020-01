Ancora non si è spenta l'eco della manifestazione congiunta Terni-Spoleto per chiedere la messa in sicurezza della Flaminia (LEGGI), che metti in collegamento le due città, e la cronaca racconta dell’ennesimo incidente.

Nella tarda mattinata di sabato 25 gennaio 2020, poco prima del bivio per Cecalocco/Battiferro, si sono scontrate due auto, una Citroen Xsara e una Land Rover.

Nella prima vettura c'erano a bordo due donne, nella seconda un'altra donna da sola.

L’impatto è stato particolarmente violento e le auto andate quasi completamente distrutte.

Due delle signore a bordo delle macchine sono finite al pronto soccorso dell’ospedale di Terni, per fortuna non per ferite particolarmente gravi.

Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco di Terni.