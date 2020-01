Nessuna offerta sul tavolo: va deserta anche la terza asta giudiziaria per l’aggiudicazione di Villa Palma, la storica residenza della periferia di Terni finita ormai da anni nel degrado.

La mattina di mercoledì 22 gennaio 2020 nessuno si è presentato dall’ufficiale del tribunale di Spoleto, che sta portando avanti il procedimento, e dunque ora ci sarà bisogno di fissare una nuova data, con il conseguente ulteriore abbassamento del prezzo stabilito.

La cifra fissata per la seduta era di 637.115,63 euro, con offerta minima a 477.836,72 (LEGGI). Con ogni probabilità la nuova data per l’eventuale aggiudicazione sarà ai primi di maggio 2020 (è ancora da ufficializzare).

In vendita c’è il “Compendio immobiliare composto da una villa storica gentilizia, con annesso parco e terreni agricoli posti in Terni, località Colle dell’Oro, vocabolo Palmetta”, come si legge nei documenti d’asta.

Nelle carte le altre specifiche: si tratta di un immobile categoria “Residenziale”, tipologia “Castello, immobile di pregio artistico e storico”.

“La villa ed il relativo parco storico appartengono a beni storici vincolati dalla Legge n. 42/2004”.

In passato la storica residenza, in abbandono, è stata presa di mira anche dai vandali. (LEGGI)