Terni, aggredita la vincitrice del Grande Fratello. Martina Nasoni: "Voleva ucciderci, ho paura per mia madre"

Martina Nasoni ha ancora negli occhi lo sconosciuto che, giovedì 23 gennaio, si è scagliato contro di lei e sua madre che l'aveva accompagnata a prendere il treno alla stazione di Terni. "Era fuori di sè, voleva ammazzarci. Se non l'avessero fermato in tempo - racconta la vincitrice del Grande Fratello 16 - non so proprio come sarebbe andata a finire. Ho avuto paura per me, ma soprattutto per la mia mamma Simona. Lei è sempre in ansia quando sono lontana, ma da oggi sarà ancora più preoccupata". Dopo aver preso il treno per Roma, per partecipare a una trasmissione in radio, nel pomeriggio la 22enne ternana si è spostata a Milano per altri impegni di lavoro. Intanto la polfer ha identificato il giovane nordafricano di 30 anni, accusato da Martina Nasoni.