Travolto e ucciso da un'auto a Terni, fissati i funerali per l'ex dirigente scolastico morto a 72 anni

Si svolgeranno sabato 25 gennaio, alle 11, nella chiesa di Santa Maria del Rivo i funerali di Roberto Monetti, il 72enne ex dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale morto a seguito delle ferite riportate per essere stato investito da un’auto in viale Curio Dentato, a Terni. E intanto proprio per quella via, dopo che residenti e comitati civici che si occupano di viabilità alternativa sono tornati a chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale per migliorare la situazione, da palazzo Spada l’assessore alla Mobilità, Leonardo Bordoni, ha dato incarico ai suoi tecnici di effettuare un accurato sopralluogo. Intanto il sindaco, Leonardo Latini, ha espresso il cordoglio dell'intera città ai familiari di Roberto Monetti.