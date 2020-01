Terni, auto divorata dalle fiamme vicino a un'abitazione. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti, nel corso della mattinata di giovedì 23 gennaio, in strada di Collesecozza per l'incendio di un'autovettura. I pompieri hanno spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno in modo tale da scongiurare danni all'abitazione adiacente al veicolo in sosta. Non si sono registrati feriti o intossicati, ma purtroppo l'autovettura è andata completamente distrutta. Le cause del rogo, che è scoppiato all'improvviso, sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco che in pochi istanti sono intervenuti sul posto e hanno domato le fiamme. L'area, interessata dall'incendio dell'automobile, è stata subito messa in sicurezza.