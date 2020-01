Incendio nella sede dell'Inps di Terni: cadono le accuse nei confronti della direttrice regionale

E' stata assolta dall'accusa di aver violato le normative sulla sicurezza sul lavoro, dopo una prima condanna a pagare 1.500 euro di multa. Il Tribunale di Terni, mercoledì 22 gennaio, ha scagionato la direttrice regionale dell'Inps dell'Umbria, Sonia Lucignani, che dopo il rogo che nel settembre del 2017 aveva distrutto l'archivio della sede Inps di Terni, in viale della Stazione, causando anche l'inagibilità dell'edificio, era stata indagata per la mancanza, da parte della struttura, del certificato di prevenzione incendi in corso di validità. Il giudice Biancamaria Bertan, accogliendo le richieste avanzate dal procuratore Alberto Liguori e dell'avvocato difensore della dirigente, Arnaldo Sebastiani, ha deciso per l'assoluzione della direttrice dell'Inps dell'Umbria per non aver commesso il fatto.