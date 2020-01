Un uomo di 72 anni ha perso la vita per le ferite riportate in un investimento avvenuto nella tarda mattinata di martedì 21 gennaio a Terni, in via Curio Dentato.

La vittima è Roberto Monetti, già dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, figura molto conosciuta in città nel mondo della scuola e non solo.

Monetti è stato travolto da una Lancia, alla cui guida c'era un ternano di 43 anni.

Le sue condizioni si sono rivelate subito molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 all'ospedale Santa Maria di Terni, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, senza però riuscirci.

Ricoverato in Rianimazione, intorno alle 17 è spirato, con la notizia che è stata poi ufficializzata dalla stessa azienda ospedaliera.

Dell'incidente è stato informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Mathias Vantaggiato.

I rilievi dell'incidente sono stati svolti dalla Polizia locale.

A novembre un altro pedone era stato travolto da un'auto, in quel caso nei pressi del centro commerciale Cospea (LEGGI) ed era morto dopo poche ore.