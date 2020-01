Ha inferto a un connazionale un fendente in pieno petto con un coltellaccio da cucina, con una lama lunga quasi 20 centimetri, proprio davanti alla chiesa di Borgo Bovio, a Terni.

Nell'arco di poche ore gli uomini della squadra mobile e della volante della questura di Terni hanno identificato ed arrestato il presunto responsabile dell'aggressione e del ferimento. Si tratta di un nigeriano di 26 anni, che ora dovrà rispondere di tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto nella serata di giovedi 16 gennaio 2020, intorno alle 22, quando la polizia era intervenuta proprio davanti alla chiesa di Borgo Bovio inizialmente per una segnalazione di una lite tra stanieri.

Al loro arrivo, però, gli agenti avevano trovato solo tre nigeriani che avevano ammesso di aver avuto una discussione e che erano stati identificati.

Una quarantina di minuti dopo, però, alla polizia è arrivata una nuova segnalazione di una persona ferita poco distante, in via della Bardesca. Giunta sul posto, la Volante ha trovato un altro nigeriano stavolta con una profonda ferita da arma da taglio al petto, che ha provato a giustificare come frutto di un incidente domestico. Una versione chiaramente improbabile.

Gli investigatori della Mobile hanno iniziato così le indagini e il giorno dopo, quindi nella tarda mattinata di venerdì 17, sono risaliti al 26enne poi arrestato, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che lo hanno ritratto mentre nascondeva il coltello usato per il ferimento. Coltello che è stato poi recuperato dai poliziotti. Il giovane è stato arrestato nell'abitazione con cui viveva con una donna, sempre nella stessa zona di Borgo Bovio.

I dettagli dell'indagine e dell'arresto sono stati forniti nella mattinata di martedì 21 gennaio nel corso di una conferenza stampa, presente il dirigente della Mobile ternana, Davide Caldarozzi, e il sostituto procuratore della Repubblica, Marco Stramaglia, che ha coordinato le indagini, disponendo poi l'arresto del nigeriano, convalidato dal gip con una misura cautelare in carcere.

Le indagini in ogni caso proseguono per appurare i motivi all'origine del tentato omicidio, sulle quali c'è ancora riserbo da parte degli investigatori. L'arrestato, infatti, non ha precedenti penali, né sono stati trovati stupefacenti nella sua abitazione.