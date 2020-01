Terni, esercitazione con i cani molecolari alla cascata delle Marmore. E c'è anche l'apprendista Rollo

A Terni si è svolto un evento formativo della Scuola delle unità cinofile molecolari del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico. "Le squadre provenienti da tutta Italia - fanno sapere dal Sasu - hanno condotto i cani in luoghi antropizzati dove simulare le ricerche, così da sviluppare le competenze per operare anche in ambienti con la presenza di più persone. Gli scenari utilizzati sono stati quelli della cascata delle Marmore e dei paesi di Collestatte e Stroncone, nel comune di Terni". Tra i vari cani molecolari presenti c’era anche un apprendista. Si chiama Rollo ed è un bloohdound di soli quattro mesi.