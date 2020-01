Terni, vigili del fuoco in moto per portare le medicine a casa dei pazienti colpiti da sclerosi multipla

A un anno dalla presentazione del progetto, il Motoclub dei vigili del fuoco di Terni, in collaborazione con l'Aism (Associazione

italiana sclerosi multipla) e l’associazione Angeli in moto, ha effettuato la prima consegna di farmaci importanti a persone colpite da sclerosi multipla, impossibilitate a recarsi personalmente alla Usl o nei centri clinici degli ospedali. Al mattino, incuranti delle basse temperature, cinque componenti del Motoclub dei vigili del fuoco, dopo aver prelevato i farmaci dall’ospedale di Terni, li hanno consegnati a un paziente di Viterbo. Un gesto, assolutamente gratuito e disinteressato. D'altra parte nel Dna dei dei vigili del fuoco c'è da sempre l’aiuto per il prossimo. Altre consegne sono previste nei prossimi giorni.