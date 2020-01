Da Terni ad Hammamet, il senatore Grimani sulla tomba di Bettino Craxi con la delegazione di Italia Viva

Il senatore ternano, Leonardo Grimani, ha partecipato, con il capogruppo in Senato, Davide Faraone, in rappresentanza di Italia Viva, a una visita alla tomba di Bettino Craxi ad Hammamet. "A 20 anni dalla morte del leader socialista e dalla stagione di Tangentopoli - ha detto il parlamentare renziano - ritengo che si possa ormai guardare quella porzione di storia con un'ottica diversa e rammaricarsi per i giudizi troppo spesso di parte e poco obiettivi che la descrissero. Ciò che maggiormente resta della stagione di Craxi è il suo tentativo di riformare il movimento operaio come era avvenuto all’estero, favorendo un’evoluzione sul modello europeo del pensiero socialista e rilanciando la sinistra su basi riformiste. Questi valori oggi fanno parte del nostro essere impegnati in politica". Folta anche la delegazione di socialisti partiti da Terni alla volta della città tunisina. Era presente anche l'assessore comunale, Stefano Fatale.