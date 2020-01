Terni, Justine Mattera madrina della Maratona di San Valentino 2020. Sfiderà il suo record personale

A Terni cresce l'attesa per l’Acea Maratona di San Valentino 2020, la gara podistica che giunge quest’anno alla decima edizione e che il 16 febbraio porterà in città migliaia di atleti da tutto il mondo. Tra loro, eccezionalmente, ci sarà anche la madrina della manifestazione Justine Mattera, che sfiderà il suo record personale sui 21 chilometri della mezza maratona. Showgirl, attrice, conduttrice e madre di due figli, Justine non si ferma mai, nella vita, nel lavoro e nello sport. È così piena di energia che una disciplina sola non le basta: oltre alla corsa, che è entrata nella sua vita nel 2016 con la partecipazione alla Mezza Maratona di Memphis, pratica infatti anche il nuoto e la bicicletta.