Domenica 19 gennaio 2020 si potrà donare il sangue all'ospedale Santa Maria di Terni.

Superate le 50 prenotazioni, infatti, il Servizio Immunotrasfusionale (SIT) conferma l’apertura straordinaria domenicale (COME GIA' SUCCESSO A NOVEMBRE, LEGGI) e chiunque, senza bisogno di prenotazione, decidesse di donare il sangue, anche all’ultimo momento e purché in buone condizioni di salute, potrà recarsi direttamente al recarsi al Centro Raccolta sangue dell’ospedale di Terni, dalle 8 alle 10 per l’accettazione.

“Al momento abbiamo una carenza del gruppo sanguigno zero – segnala il direttore del SIT, Augusto Scaccetti – e in particolare dello zero negativo che è sceso sotto le scorte”.

In uno dei momenti più critici dell’anno, per via del picco dell’epidemia influenzale che determina una fisiologica carenza di donazioni, l'ospedale ringrazia gli oltre 40 volontari delle Croce Rossa che si sono mobilitati e i 15 donatori dell’Avis che al momento hanno già prenotato la loro donazione per domenica 19 gennaio.